Мэрия Екатеринбурга выдала разрешений на строительство 1,2 млн кв. м жилья

С начала года администрация Екатеринбурга выдала разрешений на строительство 1,2 млн кв. м жилья, рассказал на круглом столе «Региональная экспансия девелоперов» «Ъ-Урал» первый заместитель главы города Рустам Галямов. При этом он сообщил, что мэрии приходится даже ограничивать выдачу, чтобы «не создать мыльный пузырь» на рынке жилья. Как сообщал региональный минстрой, общий портфель строящегося многоквартирного жилья в регионе уже превышает 6 млн кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Господин Галямов отметил, что Екатеринбург остается в лидерах среди регионов РФ по продажам. В городе активно реализуются проекты комплексного развития территорий (КРТ). Так, в Свердловской области к реализации готовят 33 проекта КРТ, большая их часть сосредоточена именно в уральской столице.

Напомним, в Екатеринбурге планируют реализовать проект КРТ, в который включен объект культурного наследия — старинная усадьба купцов Рязановых.

Подробнее — в материале «Памятник оторвут от земли».

Анна Капустина, Мария Игнатова