Свердловская область заняла второе место в РФ по вводу многоквартирного жилья
По итогам первого полугодия Свердловская область заняла второе место среди регионов РФ по вводу многоквартирного жилья, уступив только Москве. Данные свердловского министерства строительства озвучили на круглом столе «Региональная экспансия девелоперов» «Ъ-Урал». За полгода в регионе ввели 1 млн 973 тыс. кв. м жилья: 1 млн 73 тыс. кв. м — многоквартирное жилье, а 900 тыс. кв. м — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
По итогам первого полугодия Свердловская область среди субъектов Российской Федерации занимает шестое место по общему объему жилищного строительства, пятое место — по ИЖС.
Лидерами по вводу многоквартирного жилья в области, не считая Екатеринбурга, являются Березовский (46,9 тыс. кв. м), Верхняя Пышма (30,2 тыс. кв. м), Сысертский округ (10 тыс. кв. м) и Каменск-Уральский (9,9 тыс. кв. м). По вводу ИЖС среди лидеров также Сысертский округ (139 тыс. кв. м), Белоярский (107 тыс. кв. м), Полевской округ (45,6 тыс. кв. м) и Верхняя Пышма (41,2 тыс. кв. м).
В 2026 году целевое значение по объему жилищного строительства составляет 3 млн кв. м. На сегодняшний день общий портфель строящегося многоквартирного жилья в регионе превышает 6 млн кв. м.
По данным минстроя, высокий темп жилищного строительства — результат системной работы правительства, муниципалитетов, строительных компаний и профильных ведомств. Также его удается поддерживать за счет проектов комплексного развития территорий (КРТ) и национального проекта.