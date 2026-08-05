Минстрой: в Свердловской области готовят к реализации 33 проекта КРТ

В Свердловской области на различных стадиях подготовки и реализации находятся 33 проекта комплексного развития территорий (КРТ), следует из информации свердловского минстроя, озвученной на круглом столе «Региональная экспансия девелоперов» «Ъ-Урал». Совокупная площадь участков, вовлеченных в программу, составляет 246,56 га, а градостроительный потенциал оценивается более чем в 2,5 млн кв. м жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В рамках проектов предусмотрено расселение 91,96 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день фактически расселено 31,76 тыс. кв. м жилья. Благодаря реализации проектов жилищные условия уже улучшили 1604 человека.

Наибольшее число проектов КРТ сосредоточено в Екатеринбурге — 22. Еще три проекта в активной стадии подготовки и реализации находятся в Белоярском муниципальном округе, по два — в Среднеуральске и Богдановиче. По одному проекту находятся в работе в Новоуральском городском округе, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Артемовском.

Всего проекты комплексного развития территорий в Свердловской области охватывают восемь муниципальных образований.

Напомним, в Екатеринбурге планируют реализовать проект КРТ, в который включен объект культурного наследия — старинная усадьба купцов Рязановых.

Подробнее — в материале «Памятник оторвут от земли»

Мария Игнатова