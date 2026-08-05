В Ставрополе откроют отделение радионуклидной диагностики

До конца 2026 года на базе Ставропольской краевой клинической больницы заработает новое отделение радионуклидной диагностики. О начале монтажа модульного корпуса сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Проект реализуют в рамках модернизации региональной системы высокотехнологичной медицинской помощи и исполнения краевых программ по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Для нового подразделения возводят быстровозводимое модульное здание площадью около 400 кв. м. В нем разместят четыре функциональные зоны: блок радионуклидного обеспечения, диагностический блок, помещения для пациентов и служебные помещения для персонала. В отдельном помещении установят гибридный комплекс ОФЭКТ/КТ — однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с рентгеновским компьютерным томографом. По словам главы региона, поставка оборудования ожидается в ближайшее время.

Аппарат объединяет два метода исследования в одном цикле. Сначала он получает информацию о работе органов и тканей с помощью радиофармпрепаратов, затем выполняет компьютерную томографию, после чего программное обеспечение совмещает функциональные и анатомические изображения с высокой точностью. Такая технология позволяет выявлять патологические изменения на ранних стадиях, уточнять распространенность опухолей, оценивать кровоснабжение миокарда, диагностировать заболевания костной системы, эндокринные и неврологические патологии, а также выбирать наиболее эффективную тактику лечения.

Создание отделения предусмотрели краевой программой «Борьба с онкологическими заболеваниями». Документ прямо включает строительство модульного здания на территории Ставропольской краевой клинической больницы и организацию отделения радионуклидной диагностики. Параллельно власти планируют создать в краевом онкодиспансере отдельный центр радионуклидной диагностики и терапии с циклотронно-радиохимическим производственным блоком.

Подготовка объекта началась еще весной. В марте комитет Ставропольского края по государственным закупкам объявил аукцион на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию модульного здания для нового отделения. Начальная стоимость контракта составила 85,53 млн руб., победителем стало ООО «БСТ-Модуль».

Сейчас Ставропольская краевая клиническая больница располагает двумя кабинетами компьютерной томографии и двумя кабинетами магнитно-резонансной томографии, однако собственного отделения радионуклидной диагностики в ее структуре до сих пор не было. Открытие нового подразделения позволит значительно расширить возможности больницы по проведению высокотехнологичных исследований без направления пациентов в другие регионы.

Станислав Маслаков