Россельхозбанк намерен инициировать банкротство ООО «Новоросметалл»

Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк» уведомил кредиторов и заинтересованных лиц о намерении обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Новоросметалл» несостоятельным (банкротом). Соответствующее сообщение опубликовано в системе «СПАРК Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основанием послужило неисполнение должником своих обязательств перед банком.

ООО «Новоросметалл» — один из крупных игроков металлургического рынка юга России с уставным капиталом 2,3 млрд руб. Бенефициар — Шалва Гибрадзе. Предприятие специализируется на производстве стали и имеет многолетнюю историю работы. Однако в последнее время компания столкнулась с финансовыми трудностями. По данным системы «СПАРК-Интефакс», по итогам 2025 года чистый убыток общества составил 5 млрд руб. при выручке 10 млрд руб.

В отношении ООО «Новоросметалл» открыто 62 исполнительных производств на общую сумму более 1,9 млрд руб.



Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что ростовская компания «Юфоил» обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Новоросметалл» банкротом. Поводом для иска стало неисполнение должником обязательств, однако сумму долга и суть претензий в компании «Юфойл» не раскрывают. Как следует из картотеки арбитражных дел, в марте 2026 года ООО «Юфойл» обратилось в суд с иском к «Новоросметаллу» о взыскании задолженности в размере 5,1 млн руб. Однако дело было прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.

Кроме того, весной этого года сразу несколько кредиторов уведомили предприятие о намерении обратиться в суды с исками. Среди них — Западно-Сибирский электрометаллургический завод, ООО «Сибпроект» и АО «Псковвтормет». А в середине февраля Межрегиональная инспекция ФНС № 10 направила в АСКК заявление о признании компании несостоятельной. В самой компании тогда связали трудности с негативной ситуацией в отрасли и подали заявление в налоговую службу о предоставлении рассрочки по уплате налогов.

Подробнее — в материале «Кредитор предъявил железный аргумент».

Наталья Решетняк