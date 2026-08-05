В Ростове жителя Бердянска осудили на 25 лет за госизмену и подготовку терактов

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Бердянска Запорожской области Сергею Москаленко, обвиняемого в государственной измене, участии в террористической организации, подготовке теракта, а также незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 2 ст. 205.4, ст. 275, ст. 205.3, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 223.1, п. «в» ч. 3 ст. 222.1, и два эпизода ч. 4 ст. 222.1). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года Москаленко извлек из тайника взрывчатку и перенес их в свою квартиру в Бердянске, где хранил до июля 2024 года. В конце 2023 года ему предложили содействовать спецслужбам Украины. Тогда же с ним вышел на связь сотрудник ГУР минобороны Украины и предложил конфиденциальное сотрудничество, направленное против безопасности России, на что фигурант согласился.

В конце июня 2024 года по заданию куратора Сергей Москаленко перенес взрывчатку из тайника в гараж на своем дачном участке, получив задание убить члена партии «Единая Россия». С 2 по 22 июля 2024 года он вел наблюдение за местом ее проживания, изучил распорядок работы и маршруты передвижения, определил место и время закладки устройства. Довести преступление до конца ему не удалось — он был задержан.

Кроме того, Москаленко прошел обучение террористической деятельности, освоил обращение со взрывчатыми веществами и устройствами и самостоятельно изготовил взрывное устройство. В том же июле 2024 года он вел наблюдение за зданием ОМВД России Бердянский и территорией Бердянского межрайонного суда, снимал на видео припаркованные рядом транспортные средства и передавал полученные сведения сотруднику украинской разведки.

Суд назначил Сергею Москаленко 25 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также штраф в 800 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев