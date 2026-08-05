Губернатор Кубани заявил о стабилизации на топливном рынке региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, на которой обсудил подготовку региона к отопительному сезону и ситуацию с обеспечением топливом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы региона, в муниципалитетах продолжается проверка оборудования котельных, проведение плановых ремонтов и модернизация тепловых сетей. Управляющие компании также выполняют профилактические работы на инженерных коммуникациях многоквартирных домов.

Отдельное внимание было уделено ситуации на рынке моторного топлива. Кондратьев сообщил, что после принятия правительством РФ решений о дополнительных поставках топлива в Краснодарский край ситуация начала стабилизироваться. В течение последних двух недель фиксируется положительная динамика, а число временно неработающих автозаправочных станций сокращается. По его данным, в настоящее время не работают около 100 АЗС при общем количестве более 1 тыс. заправочных станций в регионе.

Губернатор отметил, что в приоритетном порядке топливом обеспечены предприятия агропромышленного комплекса. В крае действует механизм прямых договоров между сельхозпроизводителями и крупными нефтяными компаниями на поставку топлива по льготным ценам в рамках квот, установленных Минэнерго и Минсельхозом России.

Вячеслав Рыжков