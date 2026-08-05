Больше трети краснодарцев одобряют режим самозанятости

Режим налога на профессиональный доход поддерживают 34% жителей Краснодара, тогда как 16% относятся к нему отрицательно, а половина опрошенных не смогли определить свою позицию. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob по итогам опроса экономически активного населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Специальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 2019 года и позволяет вести предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По данным SuperJob, среди действующих самозанятых его одобряют 64% респондентов. Среди тех, кто ранее использовал этот режим, но затем отказался от него, доля положительных оценок составляет 40%. Среди жителей, никогда не оформлявших статус самозанятого, поддержку режиму выразили 24%.

Участники опроса отмечали, что самозанятость часто используется для выполнения разовых проектов, подработки или временной занятости. После завершения такой деятельности многие закрывают соответствующий статус.

В числе причин отказа от режима респонденты называли требования работодателей при официальном трудоустройстве, ограничения при постановке на учет в центрах занятости и получении пособий, а также превышение лимита доходов и переход на другие налоговые режимы. По данным исследования, большинство опрошенных по-прежнему предпочитают работу по трудовому договору, рассматривая самозанятость скорее как временное или вынужденное решение.

Вячеслав Рыжков