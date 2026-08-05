Онлайн-целительница выманила проклятиями у жительницы Ставрополя 340 тысяч рублей

Следственный отдел 4 СУ Управления МВД России по Ставрополю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере. Поводом послужило заявление молодой горожанки, которая лишилась значительной суммы, доверившись интернет-объявлению о магических услугах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По словам потерпевшей, она обнаружила в сети рекламу некой «специалистки» и самостоятельно вышла с ней на связь по указанным контактам. Та представила себя опытным практиком мистических обрядов и убедила девушку в том, что дорогостоящая процедура поможет справиться с физическим недомоганием. Получив согласие, мошенница вскоре сообщила о неожиданных «осложнениях» и потребовала дополнительной оплаты. Давя на срочность и уверяя, что лишь таким путем можно решить проблему, она добилась от ставропольчанки перевода более 340 тыс. руб. с кредитной карты.

Когда ритуал не возымел никакого эффекта и девушка потребовала вернуть деньги, собеседница сменила тактику: принялась запугивать её проклятиями, а затем и вовсе прекратила общение, заблокировав клиентку. Осознав, что оказалась жертвой обмана, пострадавшая обратилась в полицию.

Краевое главное управление МВД призывает жителей региона сохранять критическое мышление при встрече с подобными предложениями в интернете. По оценке ведомства, за витриной мистической атрибутики и обещаниями скорого исцеления нередко скрываются обычные преступники, единственная цель которых — завладеть чужими деньгами. Полицейские рекомендуют не вносить предоплату за сомнительные услуги и тщательно проверять сведения об их исполнителях, прежде чем совершать какие-либо переводы.

Станислав Маслаков