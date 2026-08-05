В Ростове сгорели АЗС и автомобили в Северном жилом массиве

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону утром 5 августа произошел пожар на автозаправочной станции, после которого огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. О происшествии сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД РФ по Ростовской области Фото: ГУ МВД РФ по Ростовской области

По его словам, предварительной причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности. На месте работают подразделения экстренных служб, обстоятельства происшествия уточняются.

Александр Скрябин сообщил, что возгорание произошло в Северном жилом массиве, где загорелась автозаправочная станция и несколько припаркованных автомобилей. Других подробностей городские власти на момент публикации не привели, отметив, что пожарные и другие оперативные службы продолжают работу на месте, а информация о масштабах происшествия, площади пожара, количестве поврежденных машин и возможных пострадавших уточняется. Известно, что пожар уже потушили.

В ГУ МВД РФ по Ростовской области уточнили, что на месте пожара продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы. Полицейскими выставлено оцепление, обеспечивается безопасность и свободный проезд спецтехники МЧС.

По действующим нормативам каждая АЗС должна иметь наружный противопожарный водопровод, первичные средства пожаротушения, свободные подъезды для пожарной техники и оборудование, изготовленное из негорючих материалов. Расстояние от пожарной техники до технологического оборудования станции при тушении должно составлять от 5 до 25 метров. Эти требования закреплены в своде правил по пожарной безопасности автомобильных заправочных станций и обязательны для эксплуатации подобных объектов.

Станислав Маслаков