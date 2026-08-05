Минобороны России отчиталось об ударах по трем судам с военными грузами у Одессы

Вооруженные силы России этой ночью поразили три сухогруза южнее Одессы. Суда перевозили вооружение и военное имущество для ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Также были нанесены удары по логистическим центрам в Киеве.

Министерство обороны с начала августа ежедневно отчитывается об ударах по портам Украины. 3 августа российская армия ударила по трем судам с грузами ВСУ в Черном море, вечером того же дня были поражены еще четыре сухогруза. 4 августа были атакованы четыре сухогруза и два безэкипажных катера ВСУ в Черном море.