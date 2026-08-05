Минобороны России сообщило об ударе по логистическим центрам в Киеве

Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Эти центры были задействованы в хранении и доставке оружия и грузов военного назначения, а также в производстве БПЛА, сообщил Минобороны России.

Согласно пресс-релизу российского ведомства, объекты атакованы с помощью высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников. Помимо этого российской армией поражены три сухогруза южнее Одессы, осуществлявшие доставку вооружения и военного имущества для ВСУ, добавили в министерстве.

В предыдущий раз российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области 1 августа. 4 августа Вооруженные силы РФ ударили по четырем сухогрузам и двум безэкипажным катерам ВСУ в Черном море.