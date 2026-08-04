Минобороны России отчиталось о поражении сухогрузов и БЭК в Черном море

Вооруженные силы России ударили по четырем сухогрузам и двум безэкипажным катерам ВСУ в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства обороны.

Все удары российские военные наносили высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Три сухогруза стояли в порту Николаева, еще один находился в акватории Черного моря южнее Одессы. Они, как утверждает ведомство, перевозили грузы военного назначения.

Безэкипажные катера были поражены в северной части Черного моря юго-восточнее Очакова. Кроме того, в течение дня был атакован порт Черноморска. Целями ударов в нем стали контейнерный терминал с военными грузами, а также склад с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним.