Минобороны России сообщило об ударе по трем судам с грузами ВСУ в Черном море

Вооруженные силы России ночью нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины. В акватории Черного моря беспилотниками поражены три сухогруза, перевозившие «грузы военного назначения», сообщили в российском ведомстве. По его данным, в порту Николаев также поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ.

30 июля российская армия ударила по сухогрузу в порту «Южный» и двум сухогрузам около Одессы, перевозившим в том числе оружие. В ночь на 2 августа Вооруженные силы России нанесли удар по резервуару с горючим в порту Одессы, также были поражены морской буксир в порту Николаева и сухогруз в Черном море.