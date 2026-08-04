Минобороны России сообщило об ударах по четырем судам с грузами ВСУ

Вооруженные силы России вечером 3 августа нанесли удары по четырем сухогрузам. По данным Минобороны РФ, эти суда перевозили грузы военного назначения, предназначенные для ВСУ.

Два судна были поражены в портах Николаев и Южный. Еще два судна были атакованы южнее Одессы, они доставляли вооружение и военное имущество в порты Украины, утверждается в пресс-релизе российского министерства.

Помимо этого в порту Черноморск армия России поразила Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал. Там ВСУ ремонтировали военную автотехнику, а также хранили боеприпасы, добавили в Минобороны РФ.

В ночь на 2 августа Россия ударила по резервуару с горючим в порту Одессы, также были поражены морской буксир в порту Николаева и сухогруз в Черном море. 3 августа Минобороны России сообщило об ударе по трем судам с грузами ВСУ в Черном море.