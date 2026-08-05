В историческом центре Ростова-на-Дону изменят правила охраны культурного наследия

Первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко заявил о возможном пересмотре действующих нормативов охраны объектов культурного наследия в старой части Ростова-на-Дону. По его словам, соответствующая инициатива обсуждается на уровне профильных ведомств, пишет РБК Ростов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Объединенная охранная зона в историческом ядре города была сформирована в 2023 году. Территориально она охватывает пространство приблизительно от проспекта Сиверса до улицы Береговой. Введение этого режима изначально преследовало цель упростить снос аварийного фонда и последующее возведение новых строений, фасады которых обязаны вписываться в архитектурный облик городской среды XIX–XX столетий.

Однако при разработке зоны охраны вне поля зрения оказались значимые постройки второй половины прошлого века, представляющие образцы советского модернизма. В их числе — Ростовский музыкальный театр и Ростовский театр драмы имени Горького. Отсутствие этих объектов в реестре привело к избыточным ограничениям этажности в зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Помимо этого, действующие нормативы игнорируют уже сложившуюся многоэтажную жилую среду в центральных кварталах города.

Архитекторы и реставраторы выступили с предложением о поквартальном делении охраняемой территории. Согласно этой концепции, решения о строительстве или реконструкции в границах каждого отдельного квартала будут приниматься по инициативе застройщика, а не на основании единых усредненных регламентов.

«В этой связи архитекторами и реставраторами высказано мнение о необходимости разделения охранной зоны на кварталы. И в рамках этих кварталов принимать решения о возможности строительства или реконструкции по инициативе застройщика», — процитировал позицию экспертного сообщества господин Ревенко.



Прежде чем новые нормы обретут законную силу, они пройдут через процедуру публичных слушаний, в которых смогут принять участие жители города.

Станислав Маслаков