Масштабные отключения света затронут десятки улиц Ставрополя 5 августа

5 августа 2025 года АО «Горэлектросеть» проведет плановые технические работы на электросетях Ставрополя, в связи с чем несколько десятков улиц, переулков и проездов города на различные промежутки времени лишатся электроснабжения, сообщается на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский / Коммерсантъ Фото: Александр Скифский / Коммерсантъ

Жителям ряда ставропольских улиц и прилегающих к ним территорий предстоит провести часть дня без электричества: городские энергетики запланировали профилактические работы на сетях, которые затронут сразу несколько районов краевого центра.

Раньше всех — в 08:00 — свет отключат на улице Орджоникидзе в домах с 27-го по 41-й, а также по четной стороне от 26-го (квартира 4) до 48-го номера. Электроснабжение там восстановят к полудню.

С половины девятого утра до 12:00 без света останутся улица Лесная (дома 101–143 и 134–188), переулки Попова (71–93, 60–72), Можайский (67–79, 88–100), Астраханский (49–63, 68–782А), а также проезд Учительский (3–47, 4–50).

Чуть позже, в 08:30, начнется отключение на улице Машиностроителей — энергоснабжение там не будет подаваться вплоть до 16:30.

С 09:00 до 16:00 без электричества окажутся жители переулка Астраханского (дома 17–45 и 22–62), переулка Сальского (дома 5, 7, 24), улицы Лопатина (45–103, 48–110), переулка Моздокского (4–12), улицы Лазо (1–7, 2–20), проезда Котовского (1–21, 4–18), проезда Ровного (3–15, 6–16), проезда Углового (1–9, 2–26), а также отдельных домов на улицах Народной (26, 45, 74) и Островского (51, 67).

В тот же временной промежуток — с 09:00 до 16:30 — отключение охватит улицу Туапсинскую (дома 6, 14, 18, 15–57), переулок Каховский (182, 22, 17, 21), проезд Металлистов (1–9, 2–6), улицу Объездную (7–17), переулок Донской (3–5, 4–6), улицу Киевскую (1–21, 4–34), а также проезд Фабричный (дома 1–3 и 2).

В послеполуденные часы, с 13:30 до 16:30, свет пропадет на улице 45 Параллель (дома 15–25), улице 50 лет ВЛКСМ (дома 83А и 83Б), а также по адресу улица Южный обход, дом 53Г.

За разъяснениями относительно хода и сроков работ горожане могут обратиться в оперативно-диспетчерскую службу АО «Горэлектросеть» по телефонам: 009, 26-03-00 и 29-12-35.

Станислав Маслаков