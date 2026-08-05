В 2025 году ущерб от пожаров в Краснодарском крае составил 8,8 млрд рублей

Прямой материальный ущерб от пожаров в Краснодарском крае по итогам 2025 года составил 8,8 млрд руб. За год в регионе было зарегистрировано более 9,3 тыс. возгораний. Такие данные приведены в докладе МЧС России о состоянии защиты населения и территорий страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Годом ранее в крае произошло 9,9 тыс. пожаров, а ущерб оценивался в 6,7 млрд руб. При этом число погибших при пожарах сократилось с 213 до 187 человек, количество пострадавших — со 165 до 156.

Ущерб от чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края в 2025 году МЧС оценило в 195,2 млн руб. В регионе произошло 13 чрезвычайных ситуаций, из которых шесть были техногенного характера, семь — природного. В результате ЧС погибли десять человек, пострадали более 30,2 тыс.

В Республике Адыгея прямой ущерб от пожаров составил 313,9 млн руб. против 1 млрд руб. годом ранее. В течение 2025 года в регионе произошло 1678 пожаров, в которых погибли 12 человек, еще девять получили травмы. Кроме того, в республике была зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация природного характера, в результате которой погиб один человек и пострадали более 140 тыс. человек. Материальный ущерб от этой ЧС не зафиксирован.

В целом по России материальный ущерб от пожаров в 2025 году составил 301,2 млрд руб., что на 8,9% превышает показатель предыдущего года. Одновременно ущерб от чрезвычайных ситуаций снизился на 76,1% и составил 16,8 млрд руб.

Вячеслав Рыжков