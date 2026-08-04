Патриарх Кирилл выразил соболезнования близким погибших при атаке БПЛА в Геленджике

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родственникам погибших в результате атаки беспилотников на село Архипо-Осиповка под Геленджиком, назвав произошедшее бесчеловечным террористическим актом. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава Русской православной церкви заявил, что с болью воспринял информацию об атаке, в результате которой погибли и получили ранения мирные жители, в том числе дети.

По словам патриарха Кирилла, особый трагизм ситуации заключается в том, что целью стали беззащитные люди. Он отметил, что разделяет переживания пострадавших и семей погибших, а также совершил молитву о поддержке всех, кого коснулась трагедия.

Патриарх выразил надежду, что власти Краснодарского края окажут необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым и духовных сил их близким.

Вячеслав Рыжков