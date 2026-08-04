Строительная отрасль Ростовской области нарастила налоговые поступления на 53%

Ростовская область входит в число лидеров среди российских регионов по объемам строительства: в 2025 году возвели 4 млн кв. м недвижимости, из которых почти 3 млн кв. м составляет жилье. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ

По словам главы региона, интерес инвесторов к региону сохраняется: с начала 2026 года запущено 37 новых проектов — на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 2025 год застройщики перечислили в бюджет 5,8 млрд руб. налогов, а рост налоговых поступлений от строительной отрасли составил 53%. Во многом это обусловлено переездом крупных компаний в Ростовскую область, которые теперь платят налоги здесь, отметил Юрий Слюсарь.

В перспективе в новых жилых районах планируется формировать полноценную экосистему — с рабочими местами, бытовым сервисом, торговой инфраструктурой, с малым и средним бизнесом. По замыслу властей, это позволит снизить так называемую маятниковую миграцию, когда жители окраин вынуждены ежедневно ездить на работу через весь город.

Отдельно на встрече обсуждалась судьба исторического центра Ростова. Заявленный подход предполагает сохранение исторического облика, культуры и аутентичности при одновременном создании условий для реализации новых инвестиционных проектов.

Константин Соловьев