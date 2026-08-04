В Адыгее расследуют дело о нападении на ребенка в компьютерном клубе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения ребенка в Республике Адыгея.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Поводом для проверки стали сообщения в социальных сетях о нападении на несовершеннолетнего в одном из компьютерных клубов поселка Яблоновского. По опубликованным данным, местный житель внезапно напал на ребенка и нанес ему телесные повреждения. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
Следственное управление СК России по Республике Адыгея возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Ларину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.