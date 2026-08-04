Жителя Новороссийска осудили на 16 лет за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил жителя Новороссийска Краснодарского края Евгения Калганова к 16 годам лишения свободы по делам о государственной измене и финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что фигурант совершил государственную измену, а также оказал содействие террористической деятельности путем передачи денежных средств. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, первые пять лет из которых он должен провести в тюрьме.

По данным следствия, в период с 2022 по 2023 год, находясь на территории Польши, Евгений Калганов совершил 15 денежных переводов на банковские счета представителей организации «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Вячеслав Рыжков