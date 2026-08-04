«Ростов» разгромил «Акрон» в первом матче Кубка России

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу в первом матче группового этапа Кубка России против «Акрона». Матч завершился со счетом 0:4. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Забитыми голами отличились новичок клуба Олакунле Олусегун, а также Ярослав Михайлов, Имран Азнауров и Данила Прохин. Кроме того, в официальном матче за «Ростов» дебютировали нападающий Карим Мадрахимов, вратарь Артем Петров и полузащитник Денис Попов.

В Российской Премьер-Лиге следующий матч ростовская команда проведет в Москве против ЦСКА 8 августа.

Константин Соловьев