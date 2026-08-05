«Кубань Кредит» входит в число крупнейших банков по объему займов ИП
Банк «Кубань Кредит» занял 16-ю позицию в рейтинге «ТОП-30 банков с рекордным приростом портфеля за II квартал 2026 года», по оценке сервиса «Бробанк.ру».
С мая по июнь 2026 года портфель займов индивидуальных предпринимателей Банка «Кубань Кредит» увеличился на 1,79 млрд рублей (+3,97%).
Банк предлагает корпоративным клиентам комплекс финансовых решений для развития бизнеса: кредиты на пополнение оборотных средств, инвестиционное финансирование, банковские гарантии, факторинг, а также удобное расчётно-кассовое обслуживание.
Подробная информация о продуктах и услугах для юридических лиц – на сайте и в Контакт-центре по телефонам *2518 или 8-800-555-25-18.
https://kk.ru
КБ "Кубань Кредит" ООО
Реклама. 16+