«Кубань Кредит» входит в число крупнейших банков по объему займов ИП

Банк «Кубань Кредит» занял 16-ю позицию в рейтинге «ТОП-30 банков с рекордным приростом портфеля за II квартал 2026 года», по оценке сервиса «Бробанк.ру».

Фото: www.magnific.com

С мая по июнь 2026 года портфель займов индивидуальных предпринимателей Банка «Кубань Кредит» увеличился на 1,79 млрд рублей (+3,97%).

Банк предлагает корпоративным клиентам комплекс финансовых решений для развития бизнеса: кредиты на пополнение оборотных средств, инвестиционное финансирование, банковские гарантии, факторинг, а также удобное расчётно-кассовое обслуживание.

Подробная информация о продуктах и услугах для юридических лиц – на сайте и в Контакт-центре по телефонам *2518 или 8-800-555-25-18.

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КБ "Кубань Кредит" ООО