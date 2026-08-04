Ростовская область направила 676 млн рублей на создание инфраструктуры для беспилотников

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года на создание инфраструктуры для разработки и производства беспилотных авиационных систем направили 676,6 млн руб. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие промышленности», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средства выделены в рамках регионального проекта по разработке, стандартизации и серийному производству беспилотных авиационных систем и комплектующих. Как следует из документа, министерство промышленности и энергетики Ростовской области заключило соглашение о предоставлении субсидии с автономной некоммерческой организацией «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Ростовской области». Финансирование предназначено для создания сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере беспилотной авиации.

В течение первого полугодия региональные власти контролировали закупку технологического оборудования для научно-производственного центра. По итогам отчетного периода были достигнуты три контрольные точки реализации проекта, причем две из них — раньше установленного срока. Остальные мероприятия и достижение целевых показателей запланированы до конца 2026 года. В отчете отмечается, что рисков невыполнения проекта не выявлено.

Создание научно-производственного центра БАС финансируется в рамках федерального проекта. Осенью прошлого года Ростовская область вошла в число восьми регионов России, получивших федеральную субсидию на оснащение центра современным технологическим оборудованием. На эти цели региону выделили 663 млн руб. федеральных средств, еще 13,5 млн руб. предусмотрел областной бюджет.

По данным правительства Ростовской области, научно-производственный центр беспилотных авиационных систем был создан в 2024 году и сегодня объединяет 15 компаний-резидентов. Регион входит в десятку субъектов России по количеству производителей беспилотных авиационных систем и их компонентов, а доля донских предприятий в общем числе профильных компаний страны составляет около 4%

Валерий Климов