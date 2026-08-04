Основателя ЧВК «Ястреб» Марущенко приговорили к 18 годам колонии

Белгородский районный суд Белгородской области назначил 18 лет колонии строгого режима основателю и главе ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко. Его признали виновным по ряду статей, включая организацию убийства и похищения людей, превышение должностных полномочий, мошенничество и другие. Суд также частично удовлетворил иски потерпевших, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Марущенко

Фото: Из личного архива Алексея Марущенко Алексей Марущенко

Фото: Из личного архива Алексея Марущенко

Основные обвинения связаны с убийством бойца спецоперации Рашида Аджиева. Следствие установило, что военнослужащий отказывался подчиняться Марущенко и проявлял к нему неуважение. За это глава «Ястреба» приказал убить бойца ВС РФ. В деле также упоминаются случаи похищений и пыток военнослужащих, не подчинившихся основателю ЧВК. Среди них — военный корреспондент Роман Семенов.

Также Алексей Марущенко вместе с соучастниками вымогал деньги у желающих заключить контракт с Минобороны. По данным следствия, их убеждали перевести деньги, полученные за заключение контракта, якобы за помощь с документами или для покупки оборудования. Всего таким образом злоумышленники похитили более 8,8 млн руб. Потерпевшими по делу признали около 100 человек.

Гособвинение запрашивало для подсудимого 20 лет строгого режима. На прошлом заседании к Марущенко также подали иск о возмещении ущерба за убийство Рашида Аджиева. Сумма требований составила 36 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Ястребу" выставили счет».

Никита Черненко