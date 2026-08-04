Основателя ЧВК «Ястреб» Марущенко приговорили к 18 годам колонии
Белгородский районный суд Белгородской области назначил 18 лет колонии строгого режима основателю и главе ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко. Его признали виновным по ряду статей, включая организацию убийства и похищения людей, превышение должностных полномочий, мошенничество и другие. Суд также частично удовлетворил иски потерпевших, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.
Алексей Марущенко
Фото: Из личного архива Алексея Марущенко
Основные обвинения связаны с убийством бойца спецоперации Рашида Аджиева. Следствие установило, что военнослужащий отказывался подчиняться Марущенко и проявлял к нему неуважение. За это глава «Ястреба» приказал убить бойца ВС РФ. В деле также упоминаются случаи похищений и пыток военнослужащих, не подчинившихся основателю ЧВК. Среди них — военный корреспондент Роман Семенов.
Также Алексей Марущенко вместе с соучастниками вымогал деньги у желающих заключить контракт с Минобороны. По данным следствия, их убеждали перевести деньги, полученные за заключение контракта, якобы за помощь с документами или для покупки оборудования. Всего таким образом злоумышленники похитили более 8,8 млн руб. Потерпевшими по делу признали около 100 человек.
Гособвинение запрашивало для подсудимого 20 лет строгого режима. На прошлом заседании к Марущенко также подали иск о возмещении ущерба за убийство Рашида Аджиева. Сумма требований составила 36 млн руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Ястребу" выставили счет».
В июле 2026 года Курский гарнизонный военный суд провёл предварительное заседание по делу четырёх подельников основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, которым вменяются обман военнослужащих, похищение людей, пытки и убийство. Параллельно с этим Белгородский суд рассматривал дело самого Алексея Марущенко, который пытался избежать наказания, уйдя на военную службу в морскую пехоту Северного флота, что стало известно 14 июля 2026 года.
Согласно данным следствия, Алексей Марущенко, не имея статуса военнослужащего, заручился поддержкой командира 44-го армейского корпуса генерала Александра Дембицкого и военного комиссара Выборгского района Санкт-Петербурга Александра Бажимова, оба из которых находятся под следствием. В рамках досудебного соглашения со следствием, Алексей Марущенко признал вину и дал показания на Александра Дембицкого, сообщив, что передал генералу 4 млн рублей за право руководить штурмовыми подразделениями.
Бывшего военкома Выборгского района Санкт-Петербурга Александра Бажимова заподозрили в участии в схеме набора добровольцев в ЧВК «Ястреб», где он мог получать деньги за фиктивное трудоустройство будущих контрактников, что позволяло им оформлять выплаты и налоговые льготы. В июле 2026 года суд арестовал Александра Дембицкого на два месяца по делу об особо крупном мошенничестве в ЧВК «Ястреб», обвинив его в организации мошеннической схемы с выплатами военнослужащим.