Гробовое преступление

Как стало известно “Ъ”, во 2-й Западный окружной военный суд в столице поступила апелляция на приговор бойцу ЧВК «Ястреб» лейтенанту Ивану Тимохову (позывной Тимоха). Ему дали пять лет колонии за то, что он 12 дней держал в гробу журналиста Романа Семенова. Защита считает, что суд не учел данные о личности фигуранта — штурмовика, отмеченного орденом Мужества, а также его роль в раскрытии других преступлений, совершенных в том числе главой «Ястреба» Алексеем Марущенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Приговор лейтенанту Ивану Тимохову был вынесен Курским гарнизонным военным судом 22 мая. Согласно картотеке суда, его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением пыток (ч. 4 ст. 286 УК РФ) и приговорили к пяти годам заключения. 9 июня адвокат подал апелляцию, но, как уточнил источник “Ъ”, дата рассмотрения жалобы во 2-м Западном окружном военном суде еще не назначена.

Уголовное дело связано с похищением и пытками военного корреспондента Романа Семенова, известного под позывным Самурай.

Конфликт военкора с ЧВК возник после расследования им причастности участников «Ястреба» к ряду преступлений. Так, по данным следствия, руководство «Ястреба» обещало рекрутам службу «на особых условиях», а на деле подписавшие контракты не получали никаких привилегий.

В 2024 году военкор передал материалы правоохранительным органам. Затем, как установило следствие, журналиста захватили в Санкт-Петербурге, вывезли в Белгородскую область, где поместили во «вкопанное в землю деревянное сооружение» — расположенный вертикально гроб. Перед этим жертву заковали в наручники, а на ногу навесили гирю. Романа Семенова периодически доставали из гроба, чтобы напоить водой и избить. Всего он провел в неволе 12 суток, 2 октября 2024 года его освободили силовики.

Впоследствии правоохранители задержали Ивана Тимохова. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. В рамках сделки Тимоха дал показания на основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, который с февраля 2025 года находится под стражей. Всего по делу проходит восемь человек.

По данным источника “Ъ”, защита считает назначенное Ивану Тимохову наказание чрезмерно суровым.

С учетом досудебного соглашения его могли приговорить максимум к шести годам колонии (половина от основного срока по данной статье УК РФ). Адвокат фигуранта полагает, что суд не учел личность подсудимого, его помощь следствию и роль в раскрытии других преступлений. Как оказалось, Иван Тимохов — кавалер ордена Мужества, участвовавший в СВО в штурмовых подразделениях.

В свою очередь, Роман Семенов, рассказал собеседник “Ъ”, счел приговор недостаточно суровым. По его мнению, судебное решение должно было выноситься с учетом того, что преступление совершал не один Иван Тимохов, а группа лиц, в том числе основатель «Ястреба» Алексей Марущенко.

Кроме того, военкор направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить бойцов ЧВК на причастность к другим тяжким преступлениям. В заявлении Романа Семенова говорится, что в материалы уголовного дела не вошел ряд эпизодов, включая другие похищения людей, вымогательство и угрозу убийством.

По данным “Ъ”, дело Алексея Марущенко рассмотрит Белгородский районный суд, так как он считается гражданским лицом (основатель «Ястреба», а также частных военных компаний «Мар» и «Вежливые люди» представлялся офицером ГРУ). Согласно картотеке, ближайшее судебное заседание назначено на 22 июня. Алексею Марущенко предъявлены обвинения по ряду статей, включая мошенничество (обман около 100 граждан, пытавшихся устроиться в ЧВК), похищение человека, превышение должностных полномочий с применением пытки, а также организацию убийства.

Никита Черненко