Главе ЧВК «Ястреб» Марущенко запросили 20 лет колонии

Гособвинение попросило приговорить к 20 годам лишения свободы основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. Его обвиняют в организации убийства и похищения людей, превышении должностных полномочий и других преступлениях. Об этом сообщил корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко

Фото: Архив Алексея Марущенко Основатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко

Фото: Архив Алексея Марущенко

Прения прошли в Белгородском районном суде. Согласно материалам дела, основатель ЧВК обманом вымогал деньги у желающих заключить контракт с Минобороны. Марущенко убеждал их перевести деньги якобы за помощь с оформлением документов и на покупку обмундирования для бойцов. Ущерб превысил 8,8 млн руб.

Также Марущенко приказывал похищать и убивать военнослужащих, которые отказывались ему подчиняться. По его приказу убили рядового Рашида Аджиева за проявление неуважения к главе «Ястреба». Кроме того, по приказу Марущенко члены ЧВК похитили и пытали военного корреспондента Романа Семенова.

Потерпевшими по делу признали около 100 человек, большинство из которых — участники спецоперации. На прошлом заседании родственники Рашида Аджиева подали к нему иск о возмещении ущерба. Сумма требований достигла 36 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Ястребу" выставили счет».

Никита Черненко