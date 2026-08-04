Главе ЧВК «Ястреб» Марущенко запросили 20 лет колонии
Гособвинение попросило приговорить к 20 годам лишения свободы основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. Его обвиняют в организации убийства и похищения людей, превышении должностных полномочий и других преступлениях. Об этом сообщил корреспондент «Ъ».
Основатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко
Фото: Архив Алексея Марущенко
Прения прошли в Белгородском районном суде. Согласно материалам дела, основатель ЧВК обманом вымогал деньги у желающих заключить контракт с Минобороны. Марущенко убеждал их перевести деньги якобы за помощь с оформлением документов и на покупку обмундирования для бойцов. Ущерб превысил 8,8 млн руб.
Также Марущенко приказывал похищать и убивать военнослужащих, которые отказывались ему подчиняться. По его приказу убили рядового Рашида Аджиева за проявление неуважения к главе «Ястреба». Кроме того, по приказу Марущенко члены ЧВК похитили и пытали военного корреспондента Романа Семенова.
Потерпевшими по делу признали около 100 человек, большинство из которых — участники спецоперации. На прошлом заседании родственники Рашида Аджиева подали к нему иск о возмещении ущерба. Сумма требований достигла 36 млн руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Ястребу" выставили счет».
Уголовное дело в отношении Алексея Марущенко рассматривается в Белгородском районном суде в особом, упрощенном порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения Марущенко дал показания на бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа Александра Дембицкого, обвинив его в получении взятки в 4 млн рублей за возможность руководить штурмовыми подразделениями. Дембицкий, в свою очередь, отрицает вину и находится под стражей.
Согласно материалам следствия, ЧВК «Ястреб» фактически являлась неформальным подразделением одной из войсковых частей 44-го армейского корпуса. Организация была создана Алексеем Марущенко, а ее добровольцы выполняли боевые задачи в интересах Минобороны РФ в Харьковской, Белгородской и Курской областях. Обвинения Марущенко включают мошенничество (обман около 100 граждан, пытавшихся устроиться в ЧВК), похищение человека, превышение должностных полномочий с применением пытки, а также организацию убийства.
Параллельно делу Марущенко, Курский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело в отношении четырех участников ЧВК «Ястреб», среди которых водитель Марущенко Артур Велисевич и военнослужащие Иван Бабенко, Андрей Семенов и Сергей Чочия. Им вменяются мошенничество, похищение людей, нарушение неприкосновенности жилища, грабеж, причинение средней тяжести здоровью и превышение полномочий с использованием пыток. Ивану Бабенко также предъявлено обвинение в убийстве.