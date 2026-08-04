В ООН прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик и Подмосковье

Стороны конфликта на Украине обязаны принимать все возможные меры, чтобы не допускать жертв среди мирных граждан. Об этом заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в ответ на просьбу «РИА Новости» прокомментировать удар ВСУ по Геленджику.

Участники конфликта обязаны оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты, подчеркнула официальный представитель УВКПЧ Марта Уртадо. По ее словам, вчерашние удары беспилотников по Геленджику и сегодняшние — по Московской области — свидетельствуют об эскалации. Это ведет к росту числа пострадавших мирных жителей.

В селе Архипо-Осиповка в Геленджике при падении обломков БПЛА погибли семь человек, 58 — получили ранения. 21 человека госпитализировали. В официальных сообщениях не указано, какая именно территория в населенном пункте подверглась атаке. В ночь на 4 августа при атаке дронов на промзону Новоселок около подмосковного Чехова пять человек погибли, еще десять — пострадали.