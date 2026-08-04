Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В ООН прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик и Подмосковье

Стороны конфликта на Украине обязаны принимать все возможные меры, чтобы не допускать жертв среди мирных граждан. Об этом заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в ответ на просьбу «РИА Новости» прокомментировать удар ВСУ по Геленджику.

Участники конфликта обязаны оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты, подчеркнула официальный представитель УВКПЧ Марта Уртадо. По ее словам, вчерашние удары беспилотников по Геленджику и сегодняшние — по Московской области — свидетельствуют об эскалации. Это ведет к росту числа пострадавших мирных жителей.

В селе Архипо-Осиповка в Геленджике при падении обломков БПЛА погибли семь человек, 58 — получили ранения. 21 человека госпитализировали. В официальных сообщениях не указано, какая именно территория в населенном пункте подверглась атаке. В ночь на 4 августа при атаке дронов на промзону Новоселок около подмосковного Чехова пять человек погибли, еще десять — пострадали.

Составлено ИИ-Ассистентъ

За полтора суток до произошедшего в Архипо-Осиповке, в ночь на 2 августа 2026 года, Геленджик уже подвергался ударам украинских беспилотников. Тогда обломки дронов повредили здание магазина и выбили стекла, но обошлось без погибших и раненых. Мэр Геленджика Алексей Богодистов тогда предупредил жителей о работе ПВО и рекомендовал не выходить на улицу.

Позднее, 3 августа 2026 года, в Архипо-Осиповке под Геленджиком в результате падения обломков беспилотников погибли шесть человек, трое из которых были дети. Еще около 40 человек получили травмы, 17 из них госпитализированы. Прокуратура Геленджика начала расследование этого инцидента как теракта.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд