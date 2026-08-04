В ООН прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик и Подмосковье
Стороны конфликта на Украине обязаны принимать все возможные меры, чтобы не допускать жертв среди мирных граждан. Об этом заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в ответ на просьбу «РИА Новости» прокомментировать удар ВСУ по Геленджику.
Участники конфликта обязаны оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты, подчеркнула официальный представитель УВКПЧ Марта Уртадо. По ее словам, вчерашние удары беспилотников по Геленджику и сегодняшние — по Московской области — свидетельствуют об эскалации. Это ведет к росту числа пострадавших мирных жителей.
В селе Архипо-Осиповка в Геленджике при падении обломков БПЛА погибли семь человек, 58 — получили ранения. 21 человека госпитализировали. В официальных сообщениях не указано, какая именно территория в населенном пункте подверглась атаке. В ночь на 4 августа при атаке дронов на промзону Новоселок около подмосковного Чехова пять человек погибли, еще десять — пострадали.
За полтора суток до произошедшего в Архипо-Осиповке, в ночь на 2 августа 2026 года, Геленджик уже подвергался ударам украинских беспилотников. Тогда обломки дронов повредили здание магазина и выбили стекла, но обошлось без погибших и раненых. Мэр Геленджика Алексей Богодистов тогда предупредил жителей о работе ПВО и рекомендовал не выходить на улицу.
Позднее, 3 августа 2026 года, в Архипо-Осиповке под Геленджиком в результате падения обломков беспилотников погибли шесть человек, трое из которых были дети. Еще около 40 человек получили травмы, 17 из них госпитализированы. Прокуратура Геленджика начала расследование этого инцидента как теракта.