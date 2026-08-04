Число пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком выросло до 58

Количество пострадавших при вчерашней атаке БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до 58. Из них 21 человек госпитализирован, сообщил оперштаб Краснодарского края.

По поручению губернатора 19 пострадавших, в их числе трое детей, перевезли в краевые больницы Краснодара. Еще двое находятся в больнице Новороссийска. В штабе уточнили, что 37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение. В числе пострадавших — две жительницы Воронежской области 56 и 47 лет, рассказал губернатор области Александр Гусев.

ВСУ атаковали Геленджик утром 3 августа. По данным властей, в селе Архипо-Осиповка упали обломки БПЛА. В официальных сообщениях не указано, какая именно территория в населенном пункте подверглась атаке. Погибли семь человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее терактом.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотный террор на курорте».