Глава подмосковного Чехова рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

В ночь на 4 августа Московская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате этого инцидента в промзоне Новоселок под Чеховом погибли пять человек и десять пострадали. В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что при атаке БПЛА в подмосковном Чехове пострадали десять человек. Шестеро из них были госпитализированы в Чеховскую больницу, двое — в медучреждения Серпухова и Подольска, а еще два человека отказались от госпитализации после осмотра врачей. Семеро пострадавших находились в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы и повреждения мягких тканей.

В других регионах России также фиксировались атаки беспилотников, приводящие к пострадавшим. Так, 29 июля 2026 года в Рязанской области после атаки БПЛА пять человек были доставлены в областную клиническую больницу с проникающим ранением, а один прооперирован. В ночь на 24 июля 2025 года в Сочи пострадавший инспектор ДПС с осколочными ранениями бедра и голеней был эвакуирован в краевую клиническую больницу. Также 14 августа 2025 года в Ростове-на-Дону число пострадавших при атаке беспилотников достигло 13 человек, среди которых было двое детей. Семеро из них получили первую медицинскую помощь и были отпущены домой, а шестеро были госпитализированы.

Атаки беспилотников затрагивали различные населенные пункты, включая Воронежскую область, ДНР, поселок Яблоновский в Адыгее, Новороссийск, Белгород и Арзамас, приводя к ранениям и гибели людей, а также повреждению инфраструктуры. Например, 3 августа 2025 года в Воронежской области число пострадавших выросло до четырех, двое из них были госпитализированы, а один частный дом был полностью уничтожен. В сентябре 2025 года в ДНР шесть мирных жителей получили ранения, включая ребенка, а также были повреждены шесть жилых домов и школа в Калининском районе Донецка.

В ряде случаев в результате атак БПЛА вводились режимы чрезвычайной ситуации или опасности атаки. Например, в поселке Верхнебаканский под Новороссийском 26 февраля 2025 года был введен режим ЧС после падения обломков беспилотника, повредившего газовую трубу и выбившего стекла в частном доме. В Воронежской области режим опасности атаки БПЛА сохранялся на всей территории региона 3 августа 2025 года. В августе 2025 года в Белгороде была введена новая система предупреждения жителей об угрозе БПЛА, включающая запуск сирены и голосовое оповещение, прекращение движения автобусов и автоматическое открытие дверей многоквартирных домов.