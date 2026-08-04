Промпредприятия Ростовской области получили льготные займы на 305 млн рублей

Промышленные предприятия Ростовской области в первом полугодии 2026 года получили льготные займы на общую сумму 305 млн руб. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие промышленности», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как следует из документа, за шесть месяцев Региональный фонд развития промышленности рассмотрел шесть заявок предприятий на предоставление льготного финансирования. По итогам их рассмотрения было принято решение о выдаче займов на общую сумму 305 млн руб. Одновременно восемь предприятий получили консультации по вопросам привлечения льготного заемного финансирования, а еще 20 компаний — информационно-консультационную поддержку по действующим мерам государственной поддержки промышленности.

Кроме того, специалисты фонда сопровождали семь инвестиционных проектов, реализуемых с привлечением льготных займов. В первом полугодии были внесены изменения в стандарты работы Регионального фонда развития промышленности, а также подписано соглашение о его докапитализации. По данным отчета, достижение всех показателей по этому направлению запланировано до конца 2026 года, рисков их невыполнения власти не прогнозируют.

В марте директор Регионального фонда развития промышленности Ольга Калинина сообщала, что по итогам 2025 года фонд поддержал 29 проектов на сумму свыше 1 млрд руб. При этом за весь период работы, начиная с конца 2017 года, предприятия региона получили 167 льготных займов на общую сумму более 4,3 млрд руб.

Ранее правительство Ростовской области также увеличило капитализацию фонда на 650 млн руб. В результате ее объем превысил 2 млрд руб. Одновременно были расширены льготные категории заемщиков: право на получение займов под 1–3% годовых получили производители беспилотников и комплектующих, а также участники программы «Сделано на Дону».

По данным самого фонда, в 2025 году максимальные размеры займов по ряду программ были увеличены вдвое — до 60 млн руб., а по программе «Проекты развития» — до 100 млн руб. Это позволило расширить возможности предприятий по модернизации производств и приобретению нового оборудования.

Валерий Климов