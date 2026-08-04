В Ростове-на-Дону выделят 15 млн рублей на обслуживание мостов и путепроводов

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявила конкурс на содержание и эксплуатацию мостов и путепроводов. Начальная цена контракта составляет 15 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В перечень объектов вошли 38 сооружений: путепроводы через железнодорожные пути и автомобильные дороги, мосты через реки Дон, Темерник и Мертвый Донец, а также виадук по улице Сарьяна через реку Кизитеринка, пойменные эстакады и транспортные развязки. Среди объектов — три мостовых перехода через Дон: в створе проспекта Сиверса, Ворошиловского проспекта и на Западном обходе.

Согласно техническому заданию, работы включают надзор за сооружениями, периодические и специальные осмотры, техническое обслуживание оборудования, уход за зелеными насаждениями, очистку элементов искусственных сооружений, содержание проезжей части, тротуаров, лестничных сходов, ограждений и остановочных павильонов.

Контракт будет действовать с момента подписания до 21 декабря 2026 года. Гарантийный срок на выполненные работы, изделия и материалы составляет один год с момента приемки.

Константин Соловьев