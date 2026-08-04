Прокуратура Ставрополья взыскала с работодателей 262 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура Ставропольского края в первом полугодии 2026 года добилась выплаты работникам около 262 млн руб. задолженности по заработной плате. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, обеспечение трудовых прав граждан остается одним из приоритетных направлений ее работы. Благодаря мерам прокурорского реагирования задолженность по зарплате была взыскана в полном объеме.

Итоги работы обсудили на коллегии краевой прокуратуры. Как отметил прокурор Ставропольского края Юрий Немкин, за шесть месяцев сотрудники ведомства выявили более 44 тыс. нарушений законодательства и восстановили права свыше 4 тыс. жителей региона.

По итогам совещания прокуратура разработала комплекс дополнительных мер, направленных на повышение эффективности надзорной деятельности и защиту прав граждан.

Валерий Климов