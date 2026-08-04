На территории краснодарского МЖК построят новый жилой район

Девелоперская компания «Неометрия» (ключевой актив Alias Group) начала реализацию проекта на улице Тихорецкой в центральной части Краснодара — на территории бывшего масложиркомбината (МЖК). Как сообщили в пресс-службе девелопера, в июле 2026 года компания получила официальное разрешение на строительство первого многоквартирного дома в границах проекта комплексного развития данной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Неометрия» Фото: пресс-служба компании «Неометрия»

Проект планировки района администрация Краснодара одобрила в апреле 2026 года. Помимо реализации жилой застройки, компания благоустроит общественные пространства, сохранит и адаптирует под современные функции объекты культурного наследия начала XX века, построит объекты социальной инфраструктуры.

Здесь также появятся спортивные объекты, три поликлиники суммарной проходимостью 300 посещений в смену, два детских сада для 620 воспитанников и школа на 1550 учащихся. Площадь образовательных объектов составит более 47 кв. м. Ранее девелопер уже получил разрешение на строительство первого детского сада и школы.

На территории 28 га будет построено более 190 тыс. кв. м жилья и порядка 17 тыс. кв. м коммерческих помещений. Более 15% территории отведено под озеленение. В первом литере запроектированы 662 квартиры для более чем 1350 жителей. Всего район рассчитан на проживание почти девяти тысяч человек.

Как отметил основатель Alias Group Борис Юнанов, в основе проекта лежит идея создания нового городского центра: места, где архитектура, общественные пространства, сервисы и инфраструктура формируют среду для самых разных сценариев жизни.

Сергей Емельянов