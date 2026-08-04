Лидер «Справедливой России» Миронов пожаловался на работу петербургских избиркомов

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов во время пресс-конференции 4 августа высказался о случаях отказа в регистрации своих соратников в качестве кандидатов на выборах в Санкт-Петербурге. Лидер справедливороссов упомянул в своем выступлении участников спецоперации Александра Лысова и Наталию Миронову, а также общественника Ярослава Кострова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миронов упомянул в своем выступлении участников спецоперации Александра Лысова и Наталию Миронову, а также общественника Ярослава Кострова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Миронов упомянул в своем выступлении участников спецоперации Александра Лысова и Наталию Миронову, а также общественника Ярослава Кострова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Я, к сожалению, вынужден несколько слов сказать о ситуации в моем родном городе, Санкт-Петербурге. Городе — родине президента. <...> Местные городские власти снимают наших кандидатов, при чем делают это нагло»,— заявил господин Миронов.

Кандидатов Лысова и Миронову территориальные избирательные комиссии отказались регистрировать из-за якобы отсутствующих документов. Они баллотировались в 11-м и 5-м округах соответственно. При этом, как утверждают в партии, оба сдавали полные пакеты документов. Общественник Костров выбыл из предвыборной гонки из-за ареста по статье о демонстрации запрещенной символики. Граждане, привлеченные к ответственности за такое правонарушение, не имеют права избираться в течение года. Поводом для административного протокола стали изображения листовок пятилетней давности, в которых упоминались запрещенные социальные сети.

«Я не могу не сказать. За уши тащат неких “Зеленых”. Призываю, спросите у новоиспеченных кандидатов “Зеленых” — чей Крым? <...> Потому что это неправильно, когда активных сторонников специальной военной операции снимают, а тащат непонятно кого. Это несправедливо»,— продолжил свою речь лидер «Справедливой России».

Отметим, от партии «Зеленые» в петербургский парламент выдвигаются бывшие представители партии «Справедливая Россия». Так, общегородскую часть списка возглавила лидер одноименной фракции в ЗакСе Марина Шишкина. Также по списку и одномандатным округам от экологической партии баллотируются действующие депутаты фракции СРЗП. Они прекратили отношения с партией Миронова весной 2023 года из-за расхождения во взглядах с федеральным руководством объединения. В частности, петербургские депутаты не оценили заявление господина Миронова о поддержке Евгения Пригожина.

Константин Леньков