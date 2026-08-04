На Ставрополье направили 2,8 млрд рублей на поддержку АПК

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края с начала 2026 года перечислило аграриям субсидии на сумму 2,8 млрд руб., что составляет 54% от общего объема запланированной помощи. Об этом сообщил глава ведомства Константин Ишков на конференции в пресс-центре ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего в 2026 году на развитие АПК региона выделено около 5 млрд руб. из федерального и краевого бюджетов в рамках профильных региональных программ.

«Здесь у нас много направлений — это субсидии по шерсти, многолетним насаждениям, мелиорации, производству и реализации зерна, куда зашиваются и компенсации на закупку топлива», — пояснил Ишков.

Финансовая поддержка распространяется как на малые формы хозяйствования, так и на крупные предприятия.

Константин Соловьев