На Ставрополье выявили второй за месяц очаг африканской чумы свиней

В селе Привольном Красногвардейского округа Ставропольского края выявлен новый очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Очаг заболевания обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств. В связи с этим карантин введен в Красногвардейском и Новоалександровском округах.

В угрожаемую зону радиусом 15 км вошли поселки Зеркальный, Коммунар, Штурм и хутор Богомолов. В наблюдаемую зону включены населенные пункты Новоалександровского округа, в том числе поселки Горьковский, Дружба, Заречный и Рассвет.

До отмены карантина на этих территориях вводятся ограничения на перемещение и оборот животных. В очаге заболевания планируется изъятие и уничтожение свиней, а в угрожаемой и наблюдаемой зонах специалисты проведут учет поголовья во всех категориях хозяйств.

Это уже второй случай выявления африканской чумы свиней в Красногвардейском округе за последний месяц. В июле очаг инфекции был зарегистрирован в селе Красногвардейском, где также вводился карантин. По данным краевых властей, мероприятия по изъятию поголовья в первом очаге уже завершены, а губернатор Владимир Владимиров поручил ускорить выплаты владельцам личных подсобных хозяйств, лишившимся животных.

Валерий Климов