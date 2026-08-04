Ставропольский фермер рассказал, как отказ от вспашки помог сохранить урожай в засуху

Сельхозпредприятие из Кировского округа Ставропольского края уже 17 лет выращивает сельскохозяйственные культуры без традиционной вспашки почвы, используя технологию прямого посева (No-Till). По словам финансового директора и совладельца хозяйства Игоря Ширяева, такой подход позволяет сохранять влагу в почве, снижать риск эрозии и повышать устойчивость посевов в условиях засушливого климата. Об этом он рассказал «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как отметил господин Ширяев, переход на новую систему земледелия был связан не только с желанием сохранить плодородие почв, но и с необходимостью повысить устойчивость производства. Сегодня технология No-Till применяется на всей площади хозяйства и сочетается с использованием биологических средств защиты растений.

«Особую роль биологизация играет в сочетании с технологией No-Till, которую мы применяем уже около 17 лет. Такой подход способствует постепенному восстановлению естественных процессов в почве и повышению доступности элементов питания для растений»,— рассказал Игорь Ширяев.

По его словам, отказ от интенсивной обработки почвы помогает лучше сохранять влагу, что особенно важно для засушливых районов Ставропольского края. Вместо вспашки хозяйство сохраняет на поверхности поля пожнивные остатки, которые уменьшают испарение воды, защищают почву от перегрева и создают условия для развития полезной почвенной микрофлоры.

При этом полностью отказаться от химических средств защиты растений предприятие не планирует. «У нас нет задачи работать исключительно биопрепаратами. Если возникает чрезвычайная ситуация, мы используем химические средства защиты растений»,— пояснил господин Ширяев. По его словам, применение биологических методов позволило сократить использование отдельных химических препаратов, однако они остаются частью комплексной системы защиты растений.

За годы применения элементов биологизированного земледелия в хозяйстве улучшилось фитосанитарное состояние полей и повысилась устойчивость агроценозов. Однако главным результатом Игорь Ширяев считает сохранение плодородия почвы. «Для меня самое важное — здоровье почвы. Мы пользуемся этой землей не навсегда. Мы, по сути, взяли ее в аренду у наших потомков и должны оставить им почву не хуже, чем получили сами»,— подчеркнул руководитель хозяйства.

Подробнее читайте в материале «Ставка на биологию».

Роман Лаврухин