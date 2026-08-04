«Специфической профилактики этого заболевания не существует»

В 2025 году на Кубани в рамках борьбы с гепатитом С было проведено более 264 тыс. исследований, а с начала 2026 года уже более 130 тыс. скринингов на наличие антител к вирусному гепатиту С. В Краснодарском крае в 2025 году необходимыми лекарствами обеспечены более 1,3 тыс. человек с таким диагнозом, в этом году необходимые лекарства получили более 250 жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава краевого минздрава Владимир Крушельницкий. Врач-инфекционист сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Екатерининская» Наталья Шведова считает, что увеличение числа выявленных случаев связано не столько с ростом заболеваемости, сколько с расширением охвата обследованиями.

Фото: Предоставлено автором

«Проблема гепатита С остается актуальной как для Краснодарского края, так и для России в целом. В 2024 году обследование прошли около 24,8 млн человек, заболевание выявили примерно у 51 тыс. пациентов, а лечение получили около 66 тыс. человек. В 2025 году обследование прошли уже более 27 млн человек, заболевание выявили у 58,2 тыс. пациентов, а лечение получили 107 474 человека.

Увеличение числа выявленных случаев связано не столько с ростом заболеваемости, сколько с расширением охвата обследованиями, в том числе в рамках диспансеризации.

Клинические проявления гепатита С неспецифичны и могут длительное время отсутствовать. Поэтому ключевое значение имеет лабораторная диагностика. На первом этапе проводится иммуноферментный анализ для определения антител к вирусу гепатита С. При положительном результате диагноз подтверждают методом ПЦР.

После подтверждения заболевания необходимо определить его стадию и оценить функциональное состояние печени. Для этого проводят общеклинические исследования, общий и биохимический анализы крови, обследование на ВИЧ и другие вирусные гепатиты, в том числе гепатит В. Также пациенту могут назначить УЗИ органов брюшной полости, непрямую фиброэластометрию печени и другие исследования.

Сегодня гепатит С является излечимым заболеванием. При выявлении на ранней стадии и своевременном лечении инфекция может пройти без значимых последствий для организма.

Для терапии применяются препараты прямого противовирусного действия. Если у пациента уже сформировался значительный фиброз или цирроз печени, после лечения ему необходимо продолжать длительное, а иногда пожизненное наблюдение у врача.

При этом специфической профилактики этого заболевания не существует. Пациентам рекомендуется вакцинация против других вирусных гепатитов, прежде всего гепатитов А и В. Неспецифическая же профилактика заключается в раннем выявлении источников инфекции и своевременном проведении противовирусной терапии. Особое значение имеет обследование людей из групп риска.

Также необходимо проводить инвазивные медицинские вмешательства только при наличии обоснованных показаний, переливать кровь строго по жизненным показаниям, использовать одноразовые инструменты и соблюдать правила обработки медицинского оборудования.

Дефицита тест-систем для диагностики гепатита С в настоящее время не ожидается, поскольку большинство используемых систем производится в России. Нехватка препаратов для лечения также не прогнозируется.

Значительная часть лекарств прямого противовирусного действия является импортной, однако их поставками занимаются системообразующие фармацевтические компании. Эти препараты включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Расширение обследований позволяет выявлять больше пациентов и своевременно направлять их на лечение. Это дает основания положительно оценивать перспективы борьбы с заболеванием и надеяться на элиминацию (устранение) инфекции».