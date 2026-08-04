Ставропольские ученые нашли способ повысить урожайность пшеницы на 5 ц с гектара

Применение современных биологических препаратов позволяет увеличить урожайность озимой пшеницы в условиях Ставропольского края на 3–5 ц с 1 га. Такие результаты получили ученые Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра (СКФНАЦ) по итогам многолетних исследований, сообщил «Ъ-Кавказ» заведующий отделом физиологии растений центра, доктор биологических наук Федор Ерошенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам ученого, максимальная прибавка урожайности — до 4–5 ц/га — была получена в ходе диссертационных исследований на опытных полях СКФНАЦ. В производственных условиях эффект, как правило, составляет около 3 ц/га. При этом относительно невысокая стоимость биопрепаратов позволяет повысить рентабельность производства и увеличить прибыль хозяйств.

«Большинство современных препаратов, поступающих сегодня на испытания, действительно демонстрируют положительный эффект»,— отметил господин Ерошенко.

В Северо-Кавказском федеральном научном аграрном центре новые биопрепараты испытывают в различных агроклиматических зонах Ставропольского края — от наиболее засушливых районов до территорий с достаточным увлажнением. Их действие оценивают на разных сельскохозяйственных культурах и сортах, изучая влияние на фотосинтез, развитие корневой системы, обмен веществ, устойчивость растений к засухе, температурным стрессам и болезням. По словам ученого, каждый препарат проходит многолетние испытания в разных природно-климатических условиях, что позволяет объективно оценить его эффективность.

При этом в СКФНАЦ подчеркивают, что биопрепараты не являются самостоятельной заменой традиционных технологий защиты растений. «На данном этапе биопрепараты не могут полностью заменить химические средства защиты растений. Они лишь способствуют снижению их дозировки»,— пояснил Федор Ерошенко. По его словам, максимальный эффект достигается только при соблюдении основных элементов агротехнологии — севооборота, правильного подбора сортов, обеспечения растений влагой и элементами питания.

Как отметил ученый, на Ставрополье биологические препараты уже применяются на значительной части посевных площадей. По его мнению, их использование становится частью современных технологий земледелия, однако рассматривать такие препараты отдельно от всей системы выращивания сельскохозяйственных культур нельзя. «Это не волшебная таблетка. Они работают как элемент существующей технологии»,— подчеркнул господин Ерошенко.

Подробнее читайте в материале «Ставка на биологию».

Роман Лаврухин