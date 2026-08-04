Александр Кайсин: «Фондовый рынок служит маркером и показывает стоимость бизнеса»

Бизнес-завтрак КубА Клуба

Спикер бизнес-завтрака Александр Кайсин

Фото: Михаил Брайко

КубА Клуб 30 июля провел очередной летний бизнес-завтрак в Краснодаре. На этот раз спикером встречи стал исполнительный директор управляющей компании «Альфа-Капитал» в Краснодаре Александр Кайсин. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о том, куда, по его мнению, движется российская экономика, о пороге терпимости инвесторов и игре вдолгую на фондовом рынке, а также об одном из наименее привлекательных, по его оценке, инструментов для инвестирования в сегодняшних экономических условиях.

Александр родился в Кузбассе. Из Кузбасса поехал учиться в Томск. После — работал в Омске и Красноярске. В 2012 году переехал в Новосибирск и устроился в УК «Альфа-Капитал». После окончания школы отправился учиться в Томск. Работал в различных инвестиционных компаниях — БКС, «Финам», «Тройка Диалог». Из Кузбасса переехал в Новосибирск. В 2012 году перешел в УК «Альфа-Капитал». В его зону ответственности входили Урал, Сибирь, Дальний Восток. В офисе обслуживания клиентов «Краснодар» работает с 2019 года.

«Российский инвестиционный рынок за последние годы заметно изменился. Капитал, который раньше свободно перемещался между странами и юрисдикциями, в значительной степени остался внутри России. Дополнительным фактором стал высокий уровень ключевой ставки. Это и другие обстоятельства повлияли на структуру спроса. Стали пользоваться популярностью инструменты денежного рынка, причем как у физических, так и у юридических лиц»,— отмечает Александр.

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При этом, по словам спикера, фондовый рынок в России относительно молодой, и привычка инвестировать на длительный срок пока только формируется.

«Когда общаешься с клиентом, важно понимать, к какой волатильности он готов в своем инвестиционном портфеле и где находится его порог терпимости. Кто-то выводит средства уже при снижении на 2%. А кто-то готов выдерживать более глубокие просадки, ждать восстановления рынка и возвращения портфеля к положительной динамике»,— говорит Александр.

По оценкам спикера, капитализация фондового рынка в России по отношению к ВВП сегодня ниже, чем в 2008 году.

«Фондовый рынок служит маркером и показывает стоимость бизнеса. Сегодня инвесторы осторожнее оценивают компании, а рыночная стоимость ряда крупных игроков снизилась»,— отмечает Александр.

Как считает спикер, риски экономического замедления связаны с целой совокупностью причин. Геополитическая ситуация, по его мнению, стала одним из факторов, влияющих на решения Центрального банка. Сегодня регулятор действует в условиях ограниченного пространства для маневрирования. Текущие решения обусловлены не только внутренней ситуацией, но и процессами в глобальной экономике.

Одним из наименее привлекательных инструментов для инвестирования в сегодняшних условиях Александр назвал валюту. «Многие с начала 2000 годов верили, что валюта всегда будет расти. Но сейчас эта парадигма поменялась и в ближайшие годы обратно не вернется. Доллар утратил статус базовой валюты портфеля для российского инвестора, а отношение к рублевым инструментам заметно изменилось. Все больше инвесторов перестали рассматривать их как временную меру и начали воспринимать как полноценный источник потенциальной доходности»,— резюмировал Александр Кайсин, отвечая на многочисленные вопросы гостей и резидентов КубА Клуба.

Александр Кайсин – исполнительный директор управляющей компании «Альфа-Капитал» в Краснодаре; Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Михаил Брайко

Справка о КубА Клубе КубА Клуб — сообщество предпринимателей юга России. Способствует росту успешности и числа предпринимателей. За счет опыта создателей клуба, привлечения компетенций резидентов, знаний и навыков сторонних консультантов клуб создает экосистему востребованных сервисов в области образования, консультирования, сопровождения и объединения предпринимателей. Ценности клуба: качество, гостеприимство, открытость общения. На счету клуба более 100 бизнес-завтраков, на которых побывали известные спортсмены, политики и предприниматели.

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