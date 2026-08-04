Объем промышленного производства на Дону снизился на 1% за полгода

Объем промышленного производства в Ростовской области сократился на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Ростовстатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Объем отгруженных товаров по добыче полезных ископаемых составил 18 млрд 865 млн руб. (-5,1%), по обрабатывающим производствам — 774 млрд 840 млн рублей (+5,5%), по обеспечению электроэнергией, газом и паром — 138 млрд 237 млн руб. (+13%), по водоснабжению, водоотведению и утилизации отходов — 29 млрд 752 млн рублей (+9,7%).

Объем строительных работ составил более 143 млрд руб. (-3% к прошлому году). Ввод жилья, включая дома, возведенные населением на садовых участках, — 1,1 млн кв. м (-5,9%). Продукция сельского хозяйства в стоимостном выражении — более 123 млн руб. (-16%).

Грузооборот автомобильного транспорта достиг 2 млрд ткм (+1,8%). Оборот розничной торговли составил 1 млрд рублей (+5,7%), общественного питания — 50,5 млн рублей (+2,9%), объем платных услуг населению — 268 млн руб. (+3,5%).

Индекс потребительских цен вырос на 5,6% (в базовом периоде — на 3,8%), индекс цен производителей промышленных товаров на внутреннем рынке увеличился на 4,6% (2,9% ранее).

Число официально зарегистрированных безработных на конец периода составило 7,2 тыс. человек (+11%).

Константин Соловьев