В Адыгее начала работу первая в республике ДНК-лаборатория МВД

В Адыгее начала работу первая в республике ДНК-лаборатория Министерства внутренних дел. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Новое подразделение оснащено отечественным оборудованием, что позволит проводить генетические исследования непосредственно на территории республики. Ранее биологические образцы направлялись в другие регионы, что увеличивало сроки проведения экспертиз.

По оценке властей региона, создание лаборатории позволит ускорить проведение предварительных расследований, повысить эффективность раскрытия преступлений и розыска пропавших без вести. Результаты исследований будут передаваться в федеральную базу геномной информации, что расширит возможности правоохранительных органов.

Мурат Кумпилов отметил, что Адыгея остается одним из регионов с наиболее низким уровнем преступности в стране, а открытие ДНК-лаборатории должно усилить потенциал полиции и других силовых структур в сфере обеспечения правопорядка.

Вячеслав Рыжков