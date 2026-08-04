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В Адыгее начала работу первая в республике ДНК-лаборатория МВД

В Адыгее начала работу первая в республике ДНК-лаборатория Министерства внутренних дел. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Новое подразделение оснащено отечественным оборудованием, что позволит проводить генетические исследования непосредственно на территории республики. Ранее биологические образцы направлялись в другие регионы, что увеличивало сроки проведения экспертиз.

По оценке властей региона, создание лаборатории позволит ускорить проведение предварительных расследований, повысить эффективность раскрытия преступлений и розыска пропавших без вести. Результаты исследований будут передаваться в федеральную базу геномной информации, что расширит возможности правоохранительных органов.

Мурат Кумпилов отметил, что Адыгея остается одним из регионов с наиболее низким уровнем преступности в стране, а открытие ДНК-лаборатории должно усилить потенциал полиции и других силовых структур в сфере обеспечения правопорядка.

Вячеслав Рыжков

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