Четверо жителей Тульской области пострадали при атаке БПЛА под Геленджиком

Четверо жителей Тульской области, включая 17-летнюю девушку, пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата на Архипо-Осиповку под Геленджиком 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Маркова, трое пострадавших получили амбулаторную помощь. Несовершеннолетняя девушка была госпитализирована и прооперирована. За ее состоянием наблюдают федеральные специалисты, а для дальнейшего лечения принято решение перевести пациентку в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

Состояние пострадавших жителей Тульской области обсуждалось на оперативном совещании у губернатора Дмитрия Миляева. Глава региона поручил профильным ведомствам поддерживать постоянный контакт с пострадавшими и контролировать ситуацию.

По последним данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате атаки БПЛА на Архипо-Осиповку погибли семь человек, в том числе трое детей, еще 58 человек получили ранения.

Вячеслав Рыжков