В Геленджике во время атаки беспилотника погибла медсестра из Ломоносова

Во время атаки БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке (Геленджик) 3 августа погибла медицинская сестра по массажу из города Ломоносов Надежда Мазаник. Об этом сообщили в соцсетях ГБУЗ «Городская поликлиника №122».

В учреждении отметили, что Надежда Мазаник много лет трудилась в детском поликлиническом отделении № 72. Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №122» выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что количество пострадавших при вчерашней атаке БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до 58. Из них 21 человек госпитализирован, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Матвей Николаев