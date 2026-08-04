Большинство самозанятых на Ставрополье работает в интернет-торговле

Большинство самозанятых в Ставропольском крае работает в сфере розничной торговли через интернет и почтовые сервисы. В этом сегменте зарегистрировано 6 059 плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), сообщили «Ъ-Кавказ» в министерстве экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На втором месте по числу самозанятых находятся автомобильные грузоперевозки и розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами — по 5 512 человек в каждом направлении. Далее следуют строительство жилых и нежилых зданий (3 125 человек), деятельность ресторанов и доставка продуктов питания (2 351 человек), а также аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (2 207 человек).

В число наиболее популярных видов деятельности также входят розничная торговля в неспециализированных магазинах (1 941 человек), выращивание зерновых культур (1 917 человек), аренда и управление нежилой недвижимостью (1 790 человек) и розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках (1 744 человека). Таким образом, основная часть самозанятых в регионе сосредоточена в сферах торговли, перевозок, строительства и услуг.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев считает, что такая структура самозанятости закономерна. По его словам, именно эти виды деятельности не требуют крупных первоначальных вложений, легко адаптируются под формат самозанятости и остаются востребованными как у населения, так и у бизнеса. Вместе с тем в ближайшие годы основной прирост, по мнению эксперта, будут обеспечивать цифровые направления — разработка сайтов, SMM, создание контента, онлайн-образование, а также бухгалтерские, юридические и маркетинговые услуги для бизнеса.

По данным министерства экономического развития Ставропольского края, на 1 июля 2026 года в регионе было зарегистрировано 261,4 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход, что на 22,6% больше, чем годом ранее. За этот период число самозанятых увеличилось более чем на 48 тыс. человек.

Роман Лаврухин