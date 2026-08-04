Число самозанятых на Ставрополье за год выросло почти на четверть

Количество зарегистрированных самозанятых в Ставропольском крае за год увеличилось на 22,6% и к 1 июля 2026 года достигло 261,4 тыс. человек. За этот период статус плательщика налога на профессиональный доход (НПД) получили более 48 тыс. жителей региона. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в министерстве экономического развития Ставропольского края. Темпы прироста в регионе оказались немного выше среднероссийских, который составил 22,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

По данным краевого Минэкономразвития, структура самозанятости по-прежнему ориентирована преимущественно на торговлю и сферу услуг. Наиболее массовым видом деятельности остается розничная торговля через интернет и почтовые сервисы, которой занимаются 6,1 тыс. человек. Далее следуют автомобильные грузоперевозки и розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами — по 5,5 тыс. человек. В число наиболее распространенных направлений также входят строительство жилых и нежилых зданий, деятельность ресторанов и доставка продуктов питания, аренда и управление недвижимостью, выращивание зерновых культур и розничная торговля на рынках.

Как сообщили «Ъ-Кавказ» в УФНС России по Ставропольскому краю, увеличение числа плательщиков НПД сопровождается ростом налоговых поступлений. За первое полугодие 2026 года в бюджет поступило 974,3 млн руб. налога на профессиональный доход, что на 29,5%, или 221,8 млн руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным сервиса «Самозанятость.онлайн», основанным на статистике ФНС, число плательщиков налога на профессиональный доход в России за последний год увеличилось более чем на 3 млн человек и достигло 16,8 млн. Реестр ежедневно пополнялся в среднем на 8,4 тыс. человек. Крупнейшими по числу самозанятых традиционно остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, однако наиболее высокие темпы роста демонстрируют регионы с меньшей стартовой базой.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев считает, что рост самозанятости обеспечивают сразу несколько факторов. Среди них — легализация ранее неофициальной занятости, развитие цифровых платформ, изменение предпочтений работников и государственная поддержка режима НПД. По мнению эксперта, в ближайшие годы основной прирост будут обеспечивать цифровые направления деятельности — разработка сайтов, SMM, создание контента, онлайн-образование, а также бухгалтерские, юридические и маркетинговые услуги для бизнеса. При этом темпы роста числа самозанятых, по его оценке, постепенно начнут замедляться по мере насыщения рынка.

Подробнее читайте в материале «Самозанялись всерьез»

Роман Лаврухин