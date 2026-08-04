Поступления от налога на самозанятых на Ставрополье приблизились к 1 млрд рублей

Поступления от налога на профессиональный доход (НПД) в бюджет Ставропольского края по итогам первого полугодия 2026 года составили 974,3 млн руб., что на 29,5%, или 221,8 млн руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рост налоговых поступлений в ведомстве связывают с продолжающимся увеличением числа плательщиков налога на профессиональный доход. По данным министерства экономического развития Ставропольского края, на 1 июля 2026 года в регионе было зарегистрировано 261,4 тыс. самозанятых против 213,2 тыс. годом ранее. За год их количество увеличилось более чем на 48 тыс. человек, или на 22,6%.

Наиболее распространенными направлениями деятельности среди самозанятых в регионе остаются розничная торговля через интернет и почтовые сервисы, где зарегистрировано 6,1 тыс. плательщиков НПД. Далее следуют автомобильные грузоперевозки и розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами — по 5,5 тыс. человек. В число самых популярных видов деятельности также входят строительство жилых и нежилых зданий, деятельность ресторанов и доставка продуктов питания, аренда и управление недвижимостью, выращивание зерновых культур и розничная торговля на рынках.

Как ранее рассказала «Ъ-Кавказ» руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина, увеличение числа самозанятых не связано с массовой подменой трудовых отношений. По ее словам, налоговая служба выявляет подобные случаи с помощью автоматизированной системы риск-анализа, однако их доля остается незначительной по сравнению с общим количеством плательщиков НПД. При выявлении нарушений работодателям доначисляют налоги после проведения контрольных мероприятий.

По данным сервиса «Самозанятость.онлайн», основанным на статистике ФНС, число самозанятых в России за последний год увеличилось более чем на 3 млн человек и достигло 16,8 млн. Средний прирост по стране составил 22,3%, тогда как на Ставрополье этот показатель оказался немного выше — 22,6%.

Подробнее читайте в материале «Самозанялись всерьез»

Роман Лаврухин