«Общий турпоток распределяется по территории крайне неравномерно»

По данным Министерства туризма Карачаево-Черкесии, за первое полугодие 2026 года республика приняла более 1,7 млн туристов, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом основной поток приходится на два горных кластера — Архыз и Теберду – Домбай. Как отмечает генеральный директор гостиничного девелопера и оператора Adevion Group Александр Маликов, Карачаево-Черкесия по-прежнему сохраняет высокий туристический интерес. Однако оценивать состояние отрасли следует не только по динамике турпотока, но и по загрузке гостиниц, продолжительности пребывания гостей, уровню расходов и устойчивости экономики объектов размещения, считает эксперт.



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«К показателю турпотока нужно относиться аккуратно. В отраслевой оборот могут попадать доходы ресторанов, такси, торговли и других связанных видов деятельности, которыми пользуются, в том числе, местные жители. Количество туристов, посещений, поездок и размещенных в гостиницах лиц — это тоже разные показатели, которые в публичной дискуссии нередко смешиваются. Поэтому рекордная цифра сама по себе еще не означает сопоставимого роста реальных доходов гостиничного бизнеса.

Здесь стоит отметить еще один важный региональный фактор. Несмотря на регулярно растущую общую фискальную нагрузку на туристическую отрасль в стране, в Карачаево-Черкесии продолжает действовать льготный режим налогообложения: ставка УСН составляет 4% при объекте "доходы" и 9% при объекте "доходы минус расходы" для организаций и предпринимателей, оказывающих услуги по предоставлению мест для временного проживания. Это реальное конкурентное преимущество региона, особенно для небольших гостиниц и семейных объектов размещения.

Из негативных факторов следует отметить туристический налог. В Архызском сельском поселении в 2026 году он составляет 2% от стоимости услуги размещения, но не менее 100 рублей за каждые сутки.

Минимальный платеж особенно чувствителен для недорогих гостевых домов, хостелов и небольших средств размещения: при низком тарифе он может фактически заметно превышать формальные 2%. Представители местного гостиничного сообщества уже отмечают, что дополнительная нагрузка способна вновь подтолкнуть часть малого бизнеса в серую зону. Получается парадокс: легальный объект становится дороже и имеет дополнительные обязанности, а нелегальный продолжает работать без сопоставимой нагрузки. Такой механизм скорее наказывает вышедших из тени, чем убеждает остальных последовать их примеру.

Если говорить о динамике, в 2024 году Карачаево-Черкесия приняла около 2,25 млн туристов, что на 7% превышало результат предыдущего года. Из них примерно 1,073 млн посещений пришлось на Архыз и 994 тыс. — на кластер Теберда – Домбай.

По итогам 2025 года регион сообщал уже примерно о 2,4 млн туристов. То есть в абсолютных значениях мы видим устойчивое увеличение потока, но темпы существенно спокойнее некоторых рекордных процентов, которые возникают при использовании других методик учета.

Официальный ориентир на 2026 год — более 2,5 млн туристов. Я бы рассматривал диапазон 2,4–2,6 млн человек как реалистичный, но многое будет зависеть от второго полугодия, покупательной способности населения и фактической загрузки средств размещения. Здесь важнее не поставить очередной "рекорд", а понять, сколько туристов остановилось на несколько ночей, сколько денег они оставили в регионе, и какая часть этих денег дошла до легального гостиничного и сервисного бизнеса.

По летнему сезону оценки более сдержанные. Представители Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства КЧР прогнозировали около 400 тыс. гостей за июнь — август 2026 года против более чем 500 тыс. годом ранее. Они также сообщали о снижении покупательной способности и числа заявок. В апреле и мае загрузка отдельных гостиниц Архыза составляла около 25–28%, тогда как в 2023–2024 годах превышала 50%. При этом на территории непосредственно курортного поселка Романтик летняя загрузка может оставаться высокой. Это еще раз показывает, что общий турпоток распределяется по территории крайне неравномерно.

Поэтому я бы сформулировал ситуацию так: интерес к Карачаево-Черкесии сохраняется, но экономика поездки для туриста становится тяжелее, а экономика гостиницы — напряженнее.

Туристов становится больше, но они внимательнее относятся к цене, сокращают глубину бронирования и активнее выбирают частный сектор. Курорты могут поставить рекорд по посещаемости и одновременно оставить часть отелей недозагруженными — экономика гостеприимства устроена сложнее, чем условный счетчик проходов через турникет».